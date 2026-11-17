Gabriel Clemens erreicht mit einem Zittersieg das Achtelfinale des Grand Slam of Darts. Kurz darauf folgt ihm Martin Schindler in die K.o.-Phase.

Gabriel Clemens hat das Achtelfinale des Grand Slam of Darts (bis Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) erreicht. Der deutsche Profi hielt dem hohen Druck stand und setzte sich am Dienstagabend mit 5:3 in den Legs gegen Rusty-Jake Rodriguez durch.

Kurz darauf machte auch Martin Schindler den Einzug in die K.o.-Phase des Major-Turniers perfekt. Die deutsche Nummer eins besiegte Chris Dobey ebenfalls mit 5:3, machte dabei aber einen deutlich souveräneren Eindruck als Clemens.

Gabriel Clemens steht im Achtelfinale Gabriel Clemens steht im Achtelfinale © IMAGO/Action Plus

Auf Clemens‘ Schultern lastete auch deutlich mehr Druck: Da er sein Auftaktmatch gegen Ross Smith mit 4:5 verloren hatte und Rodriguez den Europameister mit 5:3 bezwungen hatte, benötigte der „German Giant“ zwingend einen Erfolg mit mindestens zwei Legs Vorsprung, um noch in die K.o.-Runde einzuziehen.

Darts: Clemens verwandelt fünften Matchdart

Der Saarländer erwischte einen guten Start und nahm seinem österreichischen Gegner direkt das erste Anwurfleg ab. In einer Partie, in der beide Spieler zwischenzeitlich Probleme auf die Doppel hatten, setzte Clemens dann mit einem starken 83er-Checkout über das Bullseye zum 4:2 ein Ausrufezeichen.

Doch die Schlussphase wurde noch einmal zur Zitterpartie. Zunächst ließ Clemens drei Matchdarts ungenutzt verstreichen, wodurch Rodriguez auf 3:4 verkürzen konnte. Auch die nächste Möglichkeit ließ der Deutsche liegen. Als Rodriguez anschließend einen Legdart zum 4:4 nur um wenige Zentimeter verfehlte, bekam Clemens eine weitere Chance und verwandelte schließlich seinen fünften Matchdart zum umjubelten 5:3-Erfolg.

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Drei Deutsche im Achtelfinale

Schindler, der zum Auftakt Jan Schmidt beim 5:0 keine Chance gelassen hatte, zeigte weniger Nerven als Clemens und überzeugte gegen Dobey mit einem Drei-Dart-Average von 93,38 Punkten. Den Sieg machte er schließlich mit einem 12-Darter perfekt.

Bereits am Montag hatte Niko Springer sein Ticket für das Achtelfinale gelöst. Der „Meenzer Bub“ bezwang Wessel Nijman mit 5:3 und sicherte sich damit Rang eins in seiner Gruppe.

Schmidt, Überraschungsfinalist bei der Junioren-WM, schied nach zwei Niederlagen in der Schindler-Gruppe aus. Nur die besten Spieler der 16 Gruppen stehen in der nächsten Runde, darunter auch Titelverteidiger und Weltmeister Luke Littler aus England. Insgesamt geht es um ein Preisgeld von einer Million Pfund, der Sieger streicht 200.000 Pfund ein.

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