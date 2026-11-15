Martin Schindler startet erfolgreich in den Grand Slam of Darts. Gegen Landsmann Jan Schmidt gelingt der deutschen Nummer eins der erste Whitewash des Turniers.

Martin Schindler ist mit einem souveränen Erfolg in den Grand Slam of Darts 2026 (bis nächste Woche Sonntag täglich LIVE auf SPORT1) gestartet. Die deutsche Nummer eins setzte sich am Sonntagabend im deutschen Duell gegen Jan Schmidt mit 5:0 in den Legs durch und sorgte damit für den ersten Whitewash des diesjährigen Turniers.

Schindler genügte dabei ein Drei-Dart-Average von 87,38 Punkten, während Schmidt auf 83,39 Zähler kam. Besonders spektakulär verlief das vierte Leg: Schmidt eröffnete mit zwei 180ern, doch Schindler konterte eindrucksvoll und schnappte sich das Leg mit einem 11-Darter. Den Sieg machte der Strausberger schließlich mit seinem neunten Matchdart perfekt.

Martin Schindler feierte einen souveränen Auftakterfolg Martin Schindler feierte einen souveränen Auftakterfolg © IMAGO/Every Second Media

Grand Slam of Darts: Jan Schmidt nach zwei Niederlagen ausgeschieden

In seinem zweiten Gruppenspiel trifft Schindler am Dienstag auf Chris Dobey, der ebenfalls erfolgreich ins Turnier gestartet war. Der Engländer hatte Jan Schmidt zum Auftakt geschlagen. Der Gewinner des direkten Duells sichert sich den Gruppensieg und zieht als Erster ins Achtelfinale ein. Für Schmidt hingegen ist das Turnier bereits beendet.

Bereits am Sonntagnachmittag hatte auch Niko Springer einen gelungenen Auftakt gefeiert. Der Mainzer gewann sein erstes Gruppenspiel gegen den US-Amerikaner Adam Sevada mit 5:1 und wahrte damit ebenfalls seine Chancen auf den Einzug in die K.o.-Phase.