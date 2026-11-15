ABBA als Walk-on - und die ganze Halle stimmt ein

Beim Grand Slam of Darts 2026 legt Niko Springer einen erfolgreichen Auftakt hin. Der Mainzer bezwingt den US-Amerikaner Adam Sevada.

Niko Springer hat beim Grand Slam of Darts 2026 einen erfolgreichen Auftakt hingelegt. Der Mainzer besiegte am Sonntag in seinem ersten Gruppenspiel den US-Amerikaner Adam Sevada mit 5:1 in Legs.

Springer spielte gegen Sevada einen Drei-Dart-Average von 100,99 Punkten und erspielte sich ein echtes Gruppenendspiel gegen den Niederländer Wessel Nijman. Beide werden am Montag aufeinandertreffen, der Sieger des Duells zieht als Gruppenerster in das Achtelfinale ein.

Nijman hatte Sevada ebenfalls mit 5:1 besiegt. Beim Grand Slam of Darts schaffen nur die Erstplatzierten der 16 Dreier-Gruppen den Sprung in die K.o.-Runde.