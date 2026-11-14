Darts heute live: Grand Slam of Darts im Free-TV, Stream & Ticker

Am Samstag geht der Grand Slam of Darts 2026 in die erste Runde. Deutschland feiert einen Rekord - und Michael van Gerwen hat mit Titelverteidiger Luke Littler eine Rechnung offen.

Am Samstag um 14 Uhr fällt der Startschuss für die erste Runde der Grand Slam of Darts 2026 (Bis nächste Woche Sonntag täglich LIVE auf SPORT1). Das Major-Turnier findet traditionell im englischen Wolverhampton statt, bringt dieses Jahr jedoch eine Neuerung mit sich: Erstmalig durften sich 48 Spieler qualifizieren.

Diese werden in 16 Gruppen à drei Teilnehmern aufgeteilt. Nur der Erstplatzierte darf sich über ein Weiterkommen freuen. Nach der Gruppenphase (Samstag bis Dienstag) geht es dann mit der K.o.-Runde weiter. Ein Nebeneffekt dieser Einteilung: Durch die Dreier-Konstellationen dürfte der Druck auf die Favoriten merklich steigen. Luke Littler geht als Titelverteidiger in dieses Turnier.

Luke Littler geht als Titelverteidiger in den Grand Slam of Darts 2026 Luke Littler geht als Titelverteidiger in den Grand Slam of Darts 2026 © IMAGO/Action Plus

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Aus deutscher Sicht stehen gleich vier Spieler im Mittelpunkt des Major-Turniers, denn mit Martin Schindler, Gabriel Clemens, Niko Springer und Jan Schmidt startet eine Rekordzahl deutscher Spieler ins Turnier.

Als Vize-Europameister 2026 sicherte sich Schindler das Startrecht in Wolverhampton. Clemens löste das Ticket durch den Sieg beim Players Championship 24. Dank seiner überragenden Leistungen bei der Junioren-WM ist auch Youngster Schmidt dabei. Mit einem 5:1-Sieg gegen Stefaan Henderyck beim 34. Turnier der Super League in Leicester sicherte sich zudem auch Springer einen der letzten zehn Startplätze.

Luke Littlers Ziel sollte klar sein: Nachdem er den Grand-Slam-Titel bereits in den Jahren 2024 und 2025 in die Höhe strecken durfte, dürfte der 19-Jährige nun auf ein drittes Mal in Folge hoffen. Neben ihm zählen auch Luke Humphries, Michael van Gerwen und Gerwyn Price zum diesjährigen Favoritenkreis. Nach dem verlorenen Grand-Slam-Finale 2025 sollte vor allem Niederländer van Gerwen noch eine Rechnung mit Littler offen haben.