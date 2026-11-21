Der Niederländer schaltet in Wolverhampton Lokalmatador Tom Sykes aus.

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen hat beim Grand Slam of Darts (LIVE auf SPORT1) den Siegeszug von Tom Sykes gestoppt und das Halbfinale erreicht. Der Niederländer van Gerwen gewann im Viertelfinale 16:11 gegen den Engländer, der in Wolverhampton zuvor überraschend seinen Landsmann Luke Humphries ausgeschaltet hatte.

Van Gerwen gelang im ersten Leg ein Neundarter, Tom Sykes machte es ihm im sechsten nach. Der frühere Weltranglistenerste van Gerwen trifft im Halbfinale am Sonntag auf seinen Landsmann Gian van Veen. Van Veen hatte im Achtelfinale Martin Schindler ausgeschaltet, Aspinall Gabriel Clemens.

Eine Runde weiter: Michael van Gerwen Eine Runde weiter: Michael van Gerwen © picture-alliance/Action Plus/SID/Godfrey Pitt

Als letzter Deutscher im Turnier war am Freitag Niko Springer in seinem ersten Major-Viertelfinale an Gerwyn Price (Wales) gescheitert. Price spielt gegen Kevin Doets (Niederlande) um den Finaleinzug.