Zwei 9-Darter! Ein Match wie von einem anderen Stern

Der Niederländer schaltet in Wolverhampton Lokalmatador Tom Sykes in einem hochklassigen Match aus - und richtet danach eine Ansage an die Zweifler.

Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen hat beim Grand Slam of Darts (LIVE auf SPORT1) in fulminanter Manier das Halbfinale erreicht – und nach seinem Sieg über Überraschungsmann Tom Sykes eine Botschaft an alle gesendet, die ihn auf hohem Niveau schon abgeschrieben hatten.

„An alle, die an mir gezweifelt haben: Ich bin noch hier, macht euch keine Sorgen“, sagte der 37 Jahre alte Niederländer nach dem epischen Duell mit zwei Neun-Dartern bei Sky: „Ich werde niemals wegrennen.“

Michael van Gerwen könnte beim Grand Slam of Darts wieder ein Major gewinnen Michael van Gerwen könnte beim Grand Slam of Darts wieder ein Major gewinnen © IMAGO / Action Plus

Van Gerwen, der seit mittlerweile vier Jahren auf den Gewinn eines Major-Turniers wartet, gestand im selben Atemzug ein: „Natürlich erlebe ich harte Zeiten, aber ich liefere ab, was ich kann.“ Gegen Sykes sei ihm ein „fantastisches Spiel“ gelungen, an dem auch ein „herausragender“ Gegner seinen Anteil gehabt hätte.

Grand Slam of Darts: Wer noch im Rennen ist

Der Niederländer van Gerwen gewann im Viertelfinale 16:11 gegen den Engländer, der in Wolverhampton zuvor überraschend seinen Landsmann Luke Humphries ausgeschaltet hatte.

Van Gerwen gelang im ersten Leg ein Neundarter, Tom Sykes machte es ihm im sechsten nach. Der frühere Weltranglistenerste van Gerwen trifft im Halbfinale am Sonntag (ab 14 Uhr LIVE auf SPORT1) auf seinen Landsmann Gian van Veen. Van Veen hatte im Achtelfinale Martin Schindler ausgeschaltet, Aspinall Gabriel Clemens.

Als letzter Deutscher im Turnier war am Freitag Niko Springer in seinem ersten Major-Viertelfinale an Gerwyn Price (Wales) gescheitert. Price spielt gegen Kevin Doets (Niederlande) um den Finaleinzug.

Mit Sport-Informations-Dienst (SID)