Darts: Gravierender Einschnitt bei Major-Event

Die PDC gibt Änderungen an ihrem erfolgreichen Major-Turnier „The Masters“ bekannt.

Zudem teilte die Professional Darts Corporation mit, dass das Ergebnis des Turniers ab dem kommenden Jahr auch für die PDC Order of Merit zählt. Damit ist „The Masters“ das erste Ranglistenturnier der neuen Saison. Das Turnier wird vom 30. Januar bis zum 2. Februar 2025 in der Marshall Arena in Milton Keynes ausgetragen.