Darts: Price kassiert beim World Masters bittere Niederlage

Darts World Masters: Heta trifft auf Humphries im Viertelfinale

Sein Gegner am Sonntag im Viertelfinale ist Luke Humphries. Der Engländer schlug am Nachmittag Josh Rock souverän mit 4:0 in den Sätzen. Humphries spielte knapp 94 Punkte im Average und hatte eine Doppelquote von etwa 67 Prozent. Auf der Gegenseite tat sich Rock sehr schwer auf die Doppelfelder und vergab reihenweise Leggewinne. Am Ende kam er auf eine Checkoutquote von nur 20 Prozent.