Darts-Star wettert wegen neuer Regelung

SPORT1 03.02.2025 • 19:02 Uhr Josh Rock kritisiert die neuen Regelungen der European Tour scharf. Gleichzeitig verrät er, wieso ihm diese dennoch einen gewissen Auftrieb geben könnten.

Nach seinem Aus in der zweiten Runde beim Winmau World Masters am Samstagabend hat Darts-Star Josh Rock gegen die neuen Qualifikationsregelungen der PDC European Tour gewettert.

Laut der aktualisierten Fassung des Regelwerks steigen die besten 16 Spieler der Weltrangliste automatisch in der zweiten Runde der Europa-Turniere ein. Darüber hinaus sind die Top 16 der Pro Tour Order of Merit in Runde eins gesetzt.

„Es macht keinen Sinn, die Pro Tour Order of Merit zu haben, wenn du hart arbeitest und es am Ende nicht für dich funktioniert“, erklärte der 23-Jährige und fügte hinzu: „Mit der Pro Tour Order of Merit kam man in den Samstag, und ich war die Nummer sieben. Jetzt haben sie es auf die Top 16 der Welt geändert.“

Nach dem Masters wird Rock als Nummer 17 der Welt geführt, in der Pro-Tour-Rangliste liegt er nach wie vor auf Platz sieben. Also muss er auf der European Tour, die am 7. März im belgischen Wieze beginnt, bereits freitags antreten.

„The Rock“ behauptet dennoch, es in zusätzliche Motivation ummünzen zu können, um unter die Top 16 der Welt zu kommen. „Ich bin nicht einverstanden, aber ich mache die Regeln nicht. Also muss ich es durchziehen“, ergänzte er.