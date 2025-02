Darts World Masters: Littlers Titeltraum beendet

Luke Littler scheidet beim World Masters in Milton Keynes aus. Im Viertelfinale hat das Wunderkind gegen Jonny Clayton das Nachsehen.

Bittere Niederlage für Luke Littler! Der 18-Jährige hat am Sonntagnachmittag beim World Masters sein Viertelfinale gegen Jonny Clayton mit 2:4 in den Sätzen verloren. Damit kann der Engländer nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft Anfang Januar nicht das nächste Major-Turnier gewinnen.

Dabei knüpfte Littler eigentlich mit einem Average von fast 109 Punkten an die starken Leistungen aus den vorherigen Runden an, doch tat sich sehr schwer auf die Doppelfelder. Am Ende kam er auf eine Checkoutquote von nur 35 Prozent. Clayton hingegen bewies über das gesamte Spiel hinweg Nervenstärke und gutes Timing.