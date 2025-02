Darts: World Masters mit Littler, Humphries und Bunting heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

Das Darts -Spektakel geht in die nächste Runde! Beim Winmau World Masters geht es jetzt entscheidende Phase. Am Samstag stehen in zwei Schichten die Achtelfinal-Begegnungen auf dem Plan (ab 13 Uhr im LIVETICKER) .

Im völlig neuen Gewand wird eines der traditionsreichsten Turniere erstmals als PDC-Turnier ausgetragen. Das Turnier wird in einem knackigen Satz-Modus ausgetragen. Anders als bei der WM reichen schon zwei gewonnene Legs, um einen Satz zu holen. An den ersten Tagen sorgte dieser Modus für unglaublich viel Spektakel. So knackte Jonny Clayton gleich mal den Average-Rekord, zu Ungunsten von Martin Schindler, der schon in der ersten Runde scheiterte.