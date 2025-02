Darts World Masters: Whitewash! Littler deklassiert Wade

Machtdemonstration von Luke Littler! Das 18 Jahre alte Wunderkind hat sein Achtelfinale beim World Masters mit 4:0 in den Sätzen gewonnen und James Wade einen Whitewash verpassen. Lediglich 14 Minuten benötigte Littler, um in die nächste Runde einzuziehen.

Clayton in bestechender Form

Im Viertelfinale am Sonntagnachmittag trifft Littler auf Jonny Clayton. Der Waliser ist in Milton Keynes in bestechender Form. Das bekam Martin Schindler in der 1. Runde zu spüren, denn dort spielte er einen Average von 112,77 Punkten und stellte damit gleich mehrere Bestmarken auf. Der 50-Jährige knackte nicht nur seinen eigenen Average-Rekord, sondern stellte auch eine Scoring-Bestmarke für das historische Turnier auf.