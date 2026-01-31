Darts: 9-Darter! Humphries sorgt für Ekstase

Luke Humphries hat den ersten 9-Darter im TV in diesem Jahr gespielt. Beim World Masters in Milton Keynes gelang dem Weltmeister von 2024 im Achtelfinale gegen Luke Woodhouse (4:3 in Sätzen) das perfekte Leg.
Humphries spielt das perfekte Leg
Ex-Weltmeister Luke Humphries spielt beim World Masters einen 9-Darter - den ersten im TV in diesem Jahr.
Im 2. Satz spielte Humphries den insgesamt achten 9-Darter seiner Karriere zum 2:0 in den Sätzen.
Luke Humphries feiert nach 9-Darter
Dabei wählte „Cool Hand Luke“ nach zweimal 180 den klassischen Weg über Triple-20, Triple-19 und am Ende den Wurf auf die Doppel-12, um das perfekte Spiel abzuschließen.
Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Die Fans feierten daraufhin lautstark, Humphries ließ die Muskeln spielen und schrie seine Freude heraus. Gegner Woodhouse grinste und gratulierte fair.
2025 waren Humphries in der Premier League und beim Grand Slam jeweils 9-Darter gelungen. Die Darts-WM war für „Cool Hand Luke“ schon im Viertelfinale gegen den späteren Finalisten Gian van Veen beendet.
Zuvor hatten in der Abendsession Josh Rock, Danny Noppert und Luke Littler der Einzug ins Viertelfinale gelungen.