Darts World Masters: Alle zwölf Deutschen in der Quali gescheitert

Niklas Senger 28.01.2026 • 18:21 Uhr Keinem der deutschen Darts-Profis gelingt am Mittwoch die Qualifikation für das World Masters 2026. Martin Schindler wird als gesetzter Spieler der einzige deutsche Vertreter im Major-Turnier sein.

Martin Schindler wird als einziger deutscher Darts-Profi an der Hauptrunde der World Masters vom 29. Januar bis 1. Februar 2026 teilnehmen. „The Wall“ war einer der 24 bereits vorab qualifizierten Teilnehmer am Turnier, das sich auch auf die PDC Order of Merit auswirken wird.

In der Qualifikation am Mittwoch kämpften zwölf weitere deutsche Tour Card Holder in 32 Gruppen sowie einer anschließenden K.o.-Phase der besten 64 um die letzten Tickets für die 14. Ausgabe des Majors in Milton Keynes.

Lukas Wenig, Pascal Rupprecht, Max Hopp, Kai Gotthardt und Dominik Grüllich überstanden die Gruppenphase allesamt und zogen in die K.o.-Runde ein, in der auch Niko Springer, Gabriel Clemens und Ricardo Pietreczko aufgrund ihrer Weltranglistenposition dazustießen. Clemens schaffte es jedoch als einziger Spieler ins Achtelfinale, in dem die verbliebenen Tickets vergeben wurden.

105 Punkte im Average! Nijman überragt gegen Clemens

Im Duell mit dem Niederländer Wessel Nijman musste sich der „German Giant“ mit 1:3 in Sätzen geschlagen geben, obwohl er mit einem Drei-Dart-Average von 99,41 eine der besten Statistiken der Finalduelle aufwies. Nijman übertrumpfte diesen Wert allerdings noch einmal deutlich und kam auf überragende 105,57 Punkte.

Springer unterlag in der Runde zuvor Clemens‘ späterem Finalgegner Nijman, nachdem er im deutschen Duell Rupprecht ausgeschaltet hatte. Für alle weiteren deutschen Akteure war bereits zum Auftakt der K.o.-Runde die Endstation erreicht. Marvin Kraft, Yorick Hofkens, Leon Weber und Arno Merk mussten schon in der Gruppenphase die Segel streichen.

Von den insgesamt 15 deutschen Tourkarteninhabern verzichteten Maximilian Czerwinski und Matthias Ehlers auf ihre Teilnahme an der Quali.

Für die Hauptrunde der World Masters qualifizierten sich neben Nijman auch Jeffrey de Graaf, Madars Razma, Shane McGuirk, Connor Scutt, Jimmy van Schie, Niels Zonneveld und James Hurrell.