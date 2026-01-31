Darts: World Masters heute live im TV, Stream und Ticker - Price und Littler im Einsatz

32 Darts-Stars kämpfen bei den PDC World Masters in der Marshall Arena von Milton Keynes um den prestigeträchtigen Titel und um ihren Rang in der Order of Merit. Das erste Major-Turnier seit der Darts-WM steigt vom 28. Januar bis zum 1. Februar. Dem Sieger winken 100.000 Pfund (rund 115.000 Euro).
World Masters: Price im Einsatz
Gabriel Clemens schaffte es zwar als einziger Deutscher in die finale Qualifikationsrunde, scheiterte jedoch am Niederländer Wessel Nijman mit 1:3 in Sets. Auch der als einziger gesetzte Deutsche, Martin Schindler, ist nicht mehr im Rennen um den Titel, der 29-Jährige unterlag am Freitag in Runde eins mit 0:3 gegen Luke Woodhouse.
Darts heute live: So verfolgen Sie das PDC World Masters im TV, Stream und Ticker
- TV: -
- Stream: DAZN
- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Am Samstagmittag werden die ersten vier Tickets für das Viertelfinale vergeben. Mit dabei sind unter anderem WM-Halbfinalist Gary Anderson und Vizeweltmeister Gian van Veen aus den Niederlanden.
Auch Ex-Weltmeister Gerwyn Price steht am Samstagnachmittag am Board, der Waliser bekommt es im Achtelfinale mit Landsmann Jonny Clayton zu tun.
Am Abend kämpfen unter anderem Luke Littler (gegen Ross Smith) und Luke Humphries (gegen Luke Woodhouse) um den Viertelfinal-Einzug.
In Runde eins wurde im Best of 5 gespielt, ehe im Achtelfinale und Viertelfinale zum Best-of-7-Modus gewechselt wird. Die Halbfinals gehen im Best of 9 über die Bühne, während das Finale im Best-of-11-Modus ausgetragen wird.
Samstag, 31. Januar: Der Spielplan
- 14 Uhr: Damon Heta - Chris Dobey
- 15 Uhr: Gary Anderson - James Wade
- 16 Uhr: Gian van Veen - Nathan Aspinall
- 17 Uhr: Jonny Clayton - Gerwyn Price
- 20 Uhr: Rob Cross - Josh Rock
- 21 Uhr: Stephen Bunting - Danny Noppert
- 22 Uhr: Luke Littler - Ross Smith
- 23 Uhr: Luke Humphries - Luke Woodhouse