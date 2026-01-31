Darts: World Masters heute live im TV, Stream und Ticker - Price und Littler im Einsatz

SPORT1 31.01.2026 • 11:00 Uhr Die 14. Auflage der PDC World Masters ist bereits im Gange. Am Samstag stehen unter anderem Gerwyn Price, Luke Littler und Luke Humphries am Board.

32 Darts-Stars kämpfen bei den PDC World Masters in der Marshall Arena von Milton Keynes um den prestigeträchtigen Titel und um ihren Rang in der Order of Merit. Das erste Major-Turnier seit der Darts-WM steigt vom 28. Januar bis zum 1. Februar. Dem Sieger winken 100.000 Pfund (rund 115.000 Euro).

Gabriel Clemens schaffte es zwar als einziger Deutscher in die finale Qualifikationsrunde, scheiterte jedoch am Niederländer Wessel Nijman mit 1:3 in Sets. Auch der als einziger gesetzte Deutsche, Martin Schindler, ist nicht mehr im Rennen um den Titel, der 29-Jährige unterlag am Freitag in Runde eins mit 0:3 gegen Luke Woodhouse.

Darts heute live: So verfolgen Sie das PDC World Masters im TV, Stream und Ticker

TV: -

- Stream: DAZN

DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Am Samstagmittag werden die ersten vier Tickets für das Viertelfinale vergeben. Mit dabei sind unter anderem WM-Halbfinalist Gary Anderson und Vizeweltmeister Gian van Veen aus den Niederlanden.

Auch Ex-Weltmeister Gerwyn Price steht am Samstagnachmittag am Board, der Waliser bekommt es im Achtelfinale mit Landsmann Jonny Clayton zu tun.

Am Abend kämpfen unter anderem Luke Littler (gegen Ross Smith) und Luke Humphries (gegen Luke Woodhouse) um den Viertelfinal-Einzug.

In Runde eins wurde im Best of 5 gespielt, ehe im Achtelfinale und Viertelfinale zum Best-of-7-Modus gewechselt wird. Die Halbfinals gehen im Best of 9 über die Bühne, während das Finale im Best-of-11-Modus ausgetragen wird.

Samstag, 31. Januar: Der Spielplan