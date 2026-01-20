Masters in Saudi-Arabien: Darts-Star äußert brisanten Verdacht - PDC reagiert

Benedikt Lohr 20.01.2026 • 19:26 Uhr Beim Saudi Arabia Darts Masters herrscht eine ungewöhnliche Atmosphäre. Nathan Aspinall äußert einen Verdacht - die PDC reagiert.

Der englische Dartsprofi Nathan Aspinall hat nach seinem Auftakterfolg beim ersten Event der Professional Darts Corporation in Saudi-Arabien Zweifel an der Zusammensetzung des Publikums geäußert.

Im Interview mit Darts Now sprach der Engländer offen über seine Eindrücke vom Turnierauftakt. „Es liegt definitiv noch ein weiter Weg vor uns. Es ist auf jeden Fall anders“, sagte Aspinall.

Darts in Saudi-Arabien: „Nicht alle aus eigenem Antrieb dort“

Weiter erklärte der Engländer: „Ich bin nicht dumm. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht alle aus eigenem Antrieb dort waren. Es war ein ziemlich kleiner Veranstaltungsort, aber irgendwo muss man ja anfangen.“

Zwar sei die Halle gut besucht gewesen, doch die für PDC-Turniere typischen Gesänge und Anfeuerungsrufe blieben weitgehend aus. Das Turnier ist die erste im Fernsehen übertragene PDC-Veranstaltung, bei der aufgrund der strengen Gesetze in Saudi-Arabien ein Alkoholverbot gilt.

Trotz der ungewohnten Atmosphäre zeigte sich Aspinall insgesamt positiv überrascht. Entscheidend sei, dass die Zuschauer am Ende sagen könnten: „Weißt du was, wir haben es wirklich genossen.“

Ungewöhnliche Reaktion amüsiert Aspinall

Aspinall, die Nummer 14 der Darts-Weltrangliste, besiegte am Montag in Saudi Arabiens Hauptstadt Riad den Filipino Lourence Ilagan (6:1).

Gewöhnungsbedürftig fand Aspinall die Reaktionen des Publikums während seines Matches: „Man hat auf die Triple-20 geworfen und sie klatschten, obwohl man noch zwei Darts in der Hand hatte.“

Auch nach Fehlwürfen habe es Applaus gegeben. „Deshalb habe ich gelacht. Es war ziemlich lustig“, ergänzte Aspinall. Insgesamt wurden seine Erwartungen aber übertroffen und es seien mehr Zuschauer gekommen als erwartet.

PDC reagiert auf brisanten Verdacht

Die PDC widersprach der Darstellung, dass Zuschauer nicht freiwillig anwesend gewesen seien. In einer Stellungnahme gegenüber Telegraph Sport erklärte der Verband, Aspinalls Aussagen hätten lediglich widergespiegelt, dass es sich um ein neues Event in einer neuen Region gehandelt habe.

„Viele Teilnehmer erlebten zum ersten Mal Live-Darts“, hieß es. „Wie bei jedem neuen Markt können sich Atmosphäre und Publikum von etablierten Events in Großbritannien und Europa unterscheiden“, argumentierte die PDC.

„Alle Zuschauer waren als Ticketinhaber oder Gäste anwesend, und wir haben uns sehr über das große Interesse am Debüt der PDC in Saudi-Arabien gefreut“, so die PDC weiter.