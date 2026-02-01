Darts: Nächster Major-Titel! Littler unaufhaltsam

Was für ein Triumph für Luke Littler beim PDC World Masters! Der Weltmeister holte sich durch den 6:5-Erfolg im Finale gegen Luke Humphries seinen nächsten Major-Titel.
Littler holt nächsten Major-Titel
Gleichzeitig hielt Littler auch sein großes Ziel für das Darts-Jahr 2026 am Leben. „The Nuke“ hat sich vorgenommen, jedes Major-Turnier zu gewinnen, das er bisher noch nicht holen konnte.
Zu dieser Liste zählte auch das World Masters. Jetzt fehlt dem Darts-Dominator nur noch der Titel bei den European Darts Championships.
Im Finale spielte Humphries sogar den besseren Average (105,51 zu 104,72 Punkte) und auch die bessere Doppelquote (46,4 % zu 37,2 %) als Littler. Doch in den entscheidenden Momenten war es eben der Weltmeister, der den kühleren Kopf bewahrte.
World Masters: Littler kämpft sich mehrfach zurück
Der Weg zum Triumph beim World Masters war für Littler dabei durchaus steinig. Gleich in zwei Matches musste er einen Match-Dart gegen sich überstehen. Zunächst beim Spiel gegen Mike De Decker und dann im Halbfinale, als Gerwyn Price einen Pfeil auf die Doppel-20 verpasste.
Und auch im Finale sah es zwischenzeitlich so aus, als könnte Humphries seinen Titel verteidigen. Beim Stand von 5:4 fehlte dem Engländer nur noch ein Satz zum Sieg.
Doch anschließend drehte Littler noch einmal auf, gewann vier Legs in Folge und entthronte „Cool Hand Luke“ auch beim World Masters.