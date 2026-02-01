Darts: Nächster Major-Titel! Littler unaufhaltsam

Moritz Thienen 01.02.2026 • 23:20 Uhr Nächster Titel für Luke Littler: Der Weltmeister triumphiert auch beim World Masters. Ihm fehlt nur noch ein Titel zu einem großen Ziel.

Was für ein Triumph für Luke Littler beim PDC World Masters! Der Weltmeister holte sich durch den 6:5-Erfolg im Finale gegen Luke Humphries seinen nächsten Major-Titel.

Gleichzeitig hielt Littler auch sein großes Ziel für das Darts-Jahr 2026 am Leben. „The Nuke“ hat sich vorgenommen, jedes Major-Turnier zu gewinnen, das er bisher noch nicht holen konnte.

Zu dieser Liste zählte auch das World Masters. Jetzt fehlt dem Darts-Dominator nur noch der Titel bei den European Darts Championships.

Im Finale spielte Humphries sogar den besseren Average (105,51 zu 104,72 Punkte) und auch die bessere Doppelquote (46,4 % zu 37,2 %) als Littler. Doch in den entscheidenden Momenten war es eben der Weltmeister, der den kühleren Kopf bewahrte.

World Masters: Littler kämpft sich mehrfach zurück

Der Weg zum Triumph beim World Masters war für Littler dabei durchaus steinig. Gleich in zwei Matches musste er einen Match-Dart gegen sich überstehen. Zunächst beim Spiel gegen Mike De Decker und dann im Halbfinale, als Gerwyn Price einen Pfeil auf die Doppel-20 verpasste.

Und auch im Finale sah es zwischenzeitlich so aus, als könnte Humphries seinen Titel verteidigen. Beim Stand von 5:4 fehlte dem Engländer nur noch ein Satz zum Sieg.