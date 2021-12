Darts-WM: Aus für van der Voort nach positivem Coronatest

Das Coronavirus stellt die Darts-WM in London erstmals vor größere Probleme: Wie die PDC am Montagnachmittag mitteilte, wurde der Niederländer Vincent van der Voort positiv getestet und kann daher am Montagabend nicht zu seinem Drittrundenmatch gegen James Wade (England) antreten. Wade, Nummer vier der Setzliste, zieht kampflos ins Achtelfinale ein.