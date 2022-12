Darts-WM 2023 - Michael Smith gesteht: "Ich bin nicht mehr selbstsüchtig"

Smith: Sein Selbstvertrauen ist so groß, obwohl es sein erstes Jahr ist. Er ist ein erstklassiger Spieler und macht die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt. Ich hoffe, der Junge macht so weiter. Er ist ein richtig guter Spieler und hat eine große Zukunft vor sich. Aber wirklich schwer wird es dann so im dritten Jahr. Dann kommt es darauf an, wenn du etwas zu verlieren hast, Ranglistenpunkte verteidigen musst. Dann zeigt sich, was für ein Kaliber du bist.