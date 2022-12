Darts-WM 2023: Erste Sensation! Sampson schmeißt Barry raus - Wright-Gegner fix! Mansell gewinnt gegen Robb

Spannend wurde es dann im vierten Satz. Dieser ging in den Decider. Dort bewies Mansell am Ende die bessere Nerven, „Mickey“ verwandelte seinen dritten Matchdart und feierte seinen zweiten Sieg im Ally Pally. Am Ende stand für den Briten ein respektabler Average von 92,49 zu Buche, Robb kam auf 89,13. Auch in der Doppelquote behielt Mansell mit 47,4% zu 38,5 Prozent die Oberhand. (SERVICE: PDF-Spielplan zur Darts WM 2023 zum Herunterladen)