Darts-WM: Top-Talent Rock erreicht Runde drei

In der dritten Runde trifft Rock am 27. Dezember (ca. 14.30 Uhr/Sport1 und DAZN) auf den englischen Spitzenspieler Nathan Aspinall. Zuvor hatte der 21-Jährige am Samstag sein erstes WM-Match überhaupt gegen den Spanier Jose Justicia 3:1 gewonnen.