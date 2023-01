Darts: Clemens verpasst WM-Finale

Der Gegner von Smith im Finale am Dienstag (21.00 Uhr MEZ/Sport1 und DAZN) wird am späten Montagabend zwischen dem dreimaligen Champion Michael van Gerwen (Niederlande) und dem belgischen Halbfinal-Debütanten Dimitri van den Bergh ermittelt. Smith hatte in der dritten Runde den Strausberger Martin Schindler aus dem Turnier geworfen.