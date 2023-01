Darts-WM: Halbfinale! Gabriel Clemens macht deutsche Sensation perfekt

Der 39 Jahre alte Saarländer Clemens überrollte den über weite Strecken neben sich stehenden Price mit 5:1 und trifft nun gleich am Montag in der Runde der letzten Vier auf den Vorjahres-Finalisten „Bully Boy“ Michael Smith - LIVE im TV auf SPORT1. Smith schaltete in der Nachmittags-Session den früheren BDO-Weltmeister Stephen Bunting aus.