Darts: Supertalent verteidigt WM-Absage

Mit ihrer Entscheidung, die Darts-WM sausen zu lassen , hat Beau Greaves vor rund zwei Monaten aufhorchen lassen. Statt sich mit der männlichen Darts-Elite zu messen, will sie ihren Titel bei der Frauen-WM der WDF verteidigen.

Checkout: Der Darts-Podcast powered by SPORT1

So entschied sich die Engländerin allerdings gegen das prestigeträchtige Turnier, denn laut PDC-Statuten ist eine Teilnahme an beiden Events nicht möglich. „Es ist eine Schande“, kritisiert sie.

„Kein Damen-Darts!“ Talent ledert gegen Darts-WM

Doch auch so scheint das große Talent, das jüngst bei Grand Slam of Darts für Furore gesorgt und den deutschen WM-Teilnehmer Ricardo Pietreczko bezwungen hat, nicht gänzlich unglücklich über die Abwesenheit in London zu sein.