Darts-WM: Erkennen Sie ihn? Ex-DFB-Nationalspieler als Fan im Ally Pally

Der frühere Torjäger, der seine Schuhe am Ende der vergangenen Saison an den Nagel gehängt hatte, besuchte den legendären Alexandra Palace im Norden Londons gemeinsam mit fünf Freunden. Auf die übliche Verkleidung verzichtete Petersen natürlich nicht, er trug dabei ein Luigi-Kostüm - eine Figur aus den Videospielen der Super-Mario-Reihe.

Petersen stand als Fan im Gästeblock

Für Petersen war es nicht die erste Station seines England-Ausflugs. Bereits am Donnerstag hatte der 35-Jährige seinen Ex-Klub SC Freiburg zum Auswärtsspiel in London bei West Ham United begleitet. Das Besondere: Der ehemalige Bundesliga-Spieler verfolgte das Geschehen nicht etwa in einer Loge, sondern stand mit den Fans im Gästeblock.

Mehr noch: Am Nachmittag traf Petersen wie die allermeisten Freiburger Anhänger am ausgemachten Treffpunkt in Stadion-Nähe ein und nahm am Fan-Marsch teil. Den entscheidenden Push konnte er der Mannschaft damit allerdings nicht verleihen.