Darts-WM 2024: Hempel und Bunting begeistern - "obszön"

Nichts weniger als „der beste Satz des bisherigen Turniers“: Florian Hempel und Stephen Bunting haben zum Start in ihr Drittrundenmatch bei der Darts-WM 2024 (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 ) ein unfassbares Spektakel geliefert - und das Netz sowie die PDC begeistert.

So ging der erste Satz an den Engländer, obwohl Hempel sein wohl bestes Ally-Pally-Darts spielte.

So oder so begeisterten beide Spieler nicht nur die Fans. Selbst die PDC konnte nicht fassen, wie furios beide am Oche auftraten. „Das ist obszön“, eskalierte der X-Account des Verbands: „Was für ein Start!“