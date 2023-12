Darts-WM: Chisnall trotzt Stotterstart - Sieg gegen Menzies

Dave Chisnall (Nr. 11) hat sich in seinem Auftaktmatch bei der Darts-WM im Londoner Alexandra Palace keine Blöße gegeben. Der Engländer gewann das Zweitrundenspiel gegen Cameron Menzies (Schottland), Lebensgefährte der „Queen of the Palace“ Fallon Sherrock, trotz eines Stotterstarts am Samstag mit 3:1. Chisnalls Drittrundenpartie findet erst nach Weihnachten statt.