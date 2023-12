Darts-WM: Vor sechs Jahren litten alle Darts-Fans mit ihm - nun schreibt er ein Märchen

Es war das Jahr 2017, der Grand Slam of Darts in Wolverhampton - und ein junger Spieler aus den Niederlanden weinte hemmungslos, als er auf offener Bühne die Folgen einer rätselhaften Krankheit zu spüren bekam.

Darts-WM: Van Peer überraschte auch Jungstar Josh Rock

Van Peer warf in London nicht nur Luke Woodhouse in Runde 1 aus dem Turnier, er ließ auch einen Überraschungs-Coup gegen den jungen Josh Rock folgen, die Nummer 23 der Welt, den nicht wenige zum erweiterten Favoritenkreis zählten.

Nach Brabant, in seine Heimat, wo van Peer das Licht der Welt in Roosendaal erblickte. Wo er im Alter von sieben Jahren erstmals Pfeile in die Hand nahm. Und wo er im Kindesalter bereits an regionalen Turnieren teilnahm.