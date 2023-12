Erstmals drei Deutsche in der dritten Runde der Darts-WM

Florian Hempel hat bei der Darts-WM in London eine fulminante Aufholjagd mit dem Einzug in die dritte Runde gekrönt. In seinem Kölner Karnevals-Outfit gewann der frühere Handball-Torhüter am Freitagabend 3:2 gegen den favorisierten Belgier Dimitri van den Bergh, die Nummer 15 der Weltrangliste. Erstmals überhaupt stehen drei Deutsche in der dritten Runde der WM - und es könnten weitere folgen.

Nach einer stressigen Wieder-Anreise mit der Fähre fand Hempel im Alexandra Palace anfangs nicht in sein Spiel, er hatte Probleme damit, konstant hoch zu punkten. Zweimal verspielte er ein 2:0 in den Legs, dann gewann er den dritten Satz - und spielte sich fortan in einen Rausch. Den zweiten Matchdart verwandelte er zum Sieg. Damit hat der Kölner auch seine PDC-Tourkarte für das kommende Jahr sicher.