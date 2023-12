Hempel erster Deutscher bei Darts-WM - es geht um mehr als die nächste Runde

Als erster der fünf deutschen Starter startet Florian Hempel (Köln) am Sonntag (ab 20.00 Uhr bei SPORT1) in die Darts-Weltmeisterschaft. In seinem Erstrundenduell mit dem Iren Dylan Slevin kämpft der 33-Jährige nicht nur um die nächste Runde, sondern auch um den Verbleib in den Top 64 der Welt und den damit verbundenen Erhalt seiner Tourkarte.