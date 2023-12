Letzte WM für Bray: Ally Pally "wie eine zweite Heimat"

Caller-Legende Russ Bray hat zum Start in seine letzte Darts-WM eine Liebeserklärung an den Londoner "Ally Pally" abgegeben. Die Spielstätte sei für ihn "wie eine zweite Heimat", sagte "The Voice" im Interview mit Münchner Merkur/TZ. Er werde dem Darts-Tempel daher auch nach seinem letzten Spiel als Schiedsrichter, dem Finale am 3. Januar, in neuer Rolle als Botschafter des Verbandes PDC treu bleiben.