Mitfavorit Cross im Achtelfinale der Darts-WM

Der englische Mitfavorit Rob Cross hat bei der Darts-WM in London letztlich souverän das Achtelfinale erreicht. Der Weltmeister von 2018 gewann am Mittwoch mit 4:2 Sätzen gegen den aufmüpfigen Schweden Jeffrey de Graaf. Der Weltranglistenachte Cross trifft am Freitag in der Runde der letzten 16 nun auf den Waliser Jonny Clayton, Nummer neun der Setzliste, oder Krzysztof Ratajski (Nr. 24) aus Polen.