Darts-WM: Bestwerte für SPORT1 - magische Marke geknackt

2,24 Millionen Zuschauer in der Spitze und 1,49 Millionen im Schnitt verfolgten am Dienstagabend die Halbfinalsiege des 16-jährigen Littler und seines englischen Landsmanns Luke Humphries.

Damit knackte SPORT1 zum ersten Mal in diesem Turnier die Millionen-Marke im Schnitt und die Zwei-Millionen-Marke in der Spitze. In der werberelevanten Zielgruppe der Männer von 14 bis 49 Jahren erzielte die Übertragung einen starken Marktanteil von 20,3 Prozent.