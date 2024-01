Darts-WM: Dieses Foto des 12-jährigen Littler geht um die Welt

Humphries blickt auf Duell mit Littler zurück

Aus heutiger Sicht sagt Humphries: „Wenn man auf das Foto zurückblickt, denkt man: ‚Wow, wir sind vier Jahre später in einem WM-Finale‘. Das ist etwas, dass man sich nie vorgestellt hätte. Ich erinnere mich genau an den Tag. Ich habe das Turnier gewonnen.“

Humphries: „Ich muss mein Bestes geben“

„Wenn er so spielt wie heute Abend, wird ihn der morgige Tag überhaupt nicht aus der Ruhe bringen, also werde ich wahrscheinlich das Spiel meines Lebens spielen müssen“, meinte Humphries und fügte an: „Ich weiß, was auf mich zukommt und was die Aufgabe ist. Ich muss morgen mein Bestes geben, aber ich hoffe, dass ich auch ihn dazu bringe, sein Bestes zu geben, und wir den Fans hoffentlich eines der besten WM-Finals bieten, die wir je gesehen haben.“