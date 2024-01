Darts: Omlett, Pizza, WM-Finale: Littler verrät irren Plan

Darts-Sensation Luke Littler setzt vor dem größten Spiel seiner noch jungen Karriere auf gewohnte Abläufe - und deftige Mahlzeiten. „Ich werde das tun, was ich immer getan habe. Morgens ein Omelett mit Schinken und Käse essen, dann hierher kommen, eine Pizza essen und trainieren“, sagte der erst 16 Jahre alte Engländer bei Sky Sports vor dem WM-Finale am Mittwoch (21.15 Uhr) gegen seinen Landsmann Luke Humphries. (Alle Spiele der Darts-WM LIVE bei SPORT1 )

Humphries erwartet Topduell mit Littler

Denn "The Nuke" ("Die Atombombe"), in englischen Medien als "Wunderkind" gefeiert, agiert in einer Art wie kein Gleichaltriger jemals zuvor und stieg in Rekordzeit zum Publikumsliebling auf. Vor allem Littlers abgeklärtes Auftreten erstaunt die Konkurrenz. "Nichts wird ihn aus der Ruhe bringen - wenn er heute Abend so gespielt hat, wird ihn auch morgen nichts aus der Ruhe bringen", sagte Humphries nach dem souveränen 6:0 gegen Scott Williams im zweiten Halbfinale am Dienstagabend.