Erste Transfrau bei Darts-WM: Van Leuven schreibt Geschichte

Die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven hat Darts-Geschichte geschrieben. Als erste Transfrau überhaupt qualifizierte sich die 28-Jährige für die Weltmeisterschaft in London (15. Dezember bis 3. Januar). Van Leuven, die 2022 ihre Hormontherapie abgeschlossen hatte, schaffte den Sprung in den berühmten Ally Pally über die Women‘s Series der Professional Darts Corporation (PDC).

In der Frauen-Serie ist van Leuven vor den letzten beiden Events am Sonntag nicht mehr von den ersten drei Plätzen der Rangliste zu verdrängen. Da sich Topspielerin Beau Greaves bereits mit dem Sieg beim World Matchplay der Frauen das WM-Ticket gesichert hatte, qualifizieren sich die ersten drei Spielerinnen der Order of Merit für den Jahreshöhepunkt in der englischen Hauptstadt.