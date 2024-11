Darts-WM: Alle deutschen Teilnehmer bei der PDC-Weltmeisterschaft

2025 sind erstmals überhaupt gleich sechs deutsche Spieler bei der Darts-WM am Start. Der erfolgreichste Deutsche ist Gabriel Clemens, Max Hopp ist der Rekordmann. SPORT1 zeigt alle deutschen Teilnehmer an der PDC-Weltmeisterschaft.

2025 sind erstmals überhaupt gleich sechs deutsche Spieler bei der Darts-WM am Start. Der erfolgreichste Deutsche ist Gabriel Clemens, Max Hopp ist der Rekordmann. SPORT1 zeigt alle deutschen Teilnehmer an der PDC-Weltmeisterschaft.

Seit 2006 sind Darts-Spieler aus Deutschland bei den Profis dabei, der erfolgreichste ist Clemens. Der „German Giant“ schaffte es 2021 als erster Deutscher überhaupt ins Achtelfinale, zwei Jahre später gelang ihm sogar ein furioser Lauf bis ins Halbfinale, wo er erst am späteren Weltmeister Michael Smith scheiterte.

Darts-WM: Seyler schreibt Geschichte - Hopp als Dauerbrenner

Andree Welge und der leider viel zu früh verstorbene Tomas „Shorty“ Seyler schrieben 2006 als erste Darter aus Deutschland Geschichte. Seyler, der spätere TV-Experte bei SPORT1 , gewann dabei in der ehrwürdigen Circus Tavern direkt ein Spiel gegen den Schotten Jamie Harvey.

Der heutige SPORT1-Experte und erste deutsche Junioren-Weltmeister ist mit acht Teilnahmen der aktuelle Rekordspieler, Clemens ist 2025 zum siebten Mal in Folge am Start. Hopp schaffte es 2019 als erster Deutscher in die 3. Runde.