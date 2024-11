Darts-WM: Prämie für Neun-Darter - Sonderregelung für Littler

„Wenn man betrachtet, was Luke bisher schon alles für den Sport getan hat, kann es nicht sein, dass einer der größten Stars keine Chance auf dieses Preisgeld hat“, hieß es in einer Mitteilung der PDC von einem Vertreter der Hotelkette. „Wenn dies nun Luke inspiriert, für einen magischen Moment zu sorgen und es zusätzlich bedeutet, dass noch mehr Geld an eine gute Sache geht, ist es nur eine kleine Summe, die wir bezahlen müssen.“ Der gute Zweck ist die Organisation „Prostate Cancer UK“, die sich in Großbritannien für Aufklärung und Forschung rund um Prostatakrebs einsetzt.