Darts: Kroos träumt von "Legendenmatch"

Darts-Fan Toni Kroos verfolgt aktuell gespannt die alljährliche Weltmeisterschaft im Ally Pally. Das Duell, das sich der Fußball-Rentner am meisten wünscht, wird es in London aber nicht mehr geben. „Ich würde gerne nochmal so ein Legendenmatch Barney gegen Taylor, so eine Competition, sehen“, sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 im Interview mit Sport1.