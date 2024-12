Darts-WM 2025: Böses Erwachen für zwei Favoriten

Bei der Darts-WM in London müssen Karel Sedlacek und Richard Veenstra die Koffer packen. Chris Dobey und Brendon Dolan ziehen ohne Mühe in die nächste Runde ein.

Bei der Darts-WM in London (täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) gab es am Samstag in der Nachmittagssession klare Siege - allerdings nicht immer für die Favoriten.