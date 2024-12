Darts-WM 2025: Bunting macht Wright-Kracher perfekt

Stephen Bunting steht im Viertelfinale der Darts-WM. In der nächsten Runde trifft der Engländer auf den Bezwinger von Luke Humphries.

Ohne Mühe in die nächste Runde! Stephen Bunting hat am Montagabend sein Achtelfinale bei der Darts-WM gegen Luke Woodhouse souverän mit 4:0 in den Sätzen gewonnen und macht einen Viertelfinal-Kracher perfekt.