Darts-WM 2025: Case weggepfeffert, PK abgebrochen! Cullen sorgt für Wirbel

Die Freude über seinen Auftaktsieg bei der Darts-WM scheint sich bei Joe Cullen in Grenzen zu halten. Stattdessen reagiert der Engländer wütend und sorgt für Wirbel.

Ein starkes Spiel gemacht, Shootingstar Wessel Nijman mit 3:0 in Sätzen abgefertigt und damit souverän die dritte Runde der Darts-WM 2025 eingezogen: Eigentlich hätte Joe Cullen allen Grund zur Freude.

Die erste Frage von Reporterin Abigail Davies beantwortete er lediglich mit drei Worten. Sie wollte wissen, ob Cullen nach schwächeren Auftritten in den vergangenen Monaten seine Darts habe sprechen lassen. Dessen Antwort lautete „Ja, habe ich“.

Cullen pfeffert Dart-Case von der Bühne

Nach einer Antwort in halbwegs normaler Länge reagierte er auf die Frage, ob das sein „bestes Bühnenspiel seit Langem“ gewesen sei, lediglich mit einem „Nein“.

„Dieser Typ hat nichts gewonnen“

Doch es war offensichtlich nicht alles in Ordnung. Das wurde bei seinen weiteren Auftritten deutlich, in denen er die Medien kritisierte. Tenor: Die Darstellung der Chancen im Vorfeld seines Matches gegen Nijman passte ihm nicht.

„Ehrlich gesagt glaube ich, dass die Medien dieses Spiel für Wessel verloren haben, denn so wie ich die Reaktionen im Vorfeld wahrgenommen habe, sollte Wessel das Spiel ja so einfach gewinnen“, führte der Masters-Champion von 2022 fort: „Ich habe die Quoten für das Spiel gesehen. Das hat mich nur noch mehr angespornt. Damit stand für mich fest: Ich werde dieses Spiel niemals verlieren.“

Darts-WM: Topstar bricht PK ab

Er betonte, dass ihm die Außenseiterrolle, die ihm von außen zugetragen wurde, sogar geholfen habe: „Ich war so auf den Sieg konzentriert. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich vor einem Spiel so angestachelt war. Er war nicht nur der Favorit gegen mich, er wurde auch als sechster oder siebter Favorit auf den Turniersieg gehandelt. Wie das? Es hat mich einfach so aufgeregt.“