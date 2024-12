Darts-WM 2025: Darum weinte der Barney-Bezwinger

Der neunte und erlösende Matchdart landete in der Doppel-4 und dann brach es nur so aus ihm heraus: Nick Kenny stand die Erleichterung nach seinem emotionalen 3:1 Erfolg über Raymond van Barneveld regelrecht ins Gesicht geschrieben - und zwar aus gutem Grund.

Kenny kommen die Tränen

Der 31-Jährige hat mit dem Erfolg 25.000 Pfund an Preisgeld sicher, was höchstwahrscheinlich reichen sollte, um nach der WM unter den Top 64 in der Order of Merit zu bleiben.