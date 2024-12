Darts-WM 2025: Die magische Marke fällt

Die Darts-Weltmeisterschaft der PDC erblickte im Dezember 1993 das Licht der Welt, Dennis Priestley warf damals noch in der Circus Tavern in Essex den ersten Dart der Event-Geschichte. Seitdem sind einige neue Namen auf der Bühne aufgetaucht, die Spieler schrieben legendäre Episoden, der Umzug in den Alexandra Palace hauchte der WM endgültig den mythischen Hauch ein.