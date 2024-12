Darts-WM 2025: Dieser Dart verfolgt Littler immer noch

Littler muss aber konstatieren: „Ich habe den Pfeil eben nicht getroffen. Es lag alles an mir, ich habe nicht darüber nachgedacht, ich war mir nicht sicher, was ich noch in mir hatte. Es sollte nicht sein und es wird in den nächsten 20 bis 30 Jahren noch viele Chancen bei der Weltmeisterschaft geben. “Trotzdem verfolgt ihn die Situation: „Das ist wahrscheinlich der größte Dart, den ich verpasst habe.“