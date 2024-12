Darts-WM 2025: Eine bittersüße Sensation

Paolo Nebrida sorgt für die bisher größte Sensation der Darts-WM. Der Philippiner widmet den Triumph seinem Darts-Kumpel Sosing, der in London im Krankenhaus liegt.

Im Moment seines größten Triumphs dachte Paolo Nebrida an seinen Kumpel. Der 29-jährige Nebrida hatte gerade philippinische Darts-Geschichte geschrieben und war als erster Vertreter seines Landes in die dritte Runde der PDC-WM ( LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) eingezogen.

Seinen Erfolg widmete der Überraschungsmann seinem Landsmann Sandro Eric Sosing. Sein philippinischer Teamkollege befindet sich derzeit in einem Londoner Krankenhaus und wird nach der Diagnose Guillain-Barré-Syndrom näher untersucht.

„Ich werde ihn besuchen. Das ist für ihn“, versprach Nebrida bei der Pressekonferenz nach seinem sensationellen 3:0-Erfolg in der zweiten Runde gegen den an Nummer 19 gesetzten Engländer Ross Smith auf SPORT1 -Nachfrage.

Nebrida: „Es ist emotional“

„Hoffentlich geht es ihm gut. Er ist mein Freund, wir sind zusammen hergekommen“, erzählte der Rechtshänder aus der Stadt Subic: „Es ist emotional. Auf der Bühne ist es hart, man denkt an seine Freunde.“

Auch bei seiner Frau und seinen drei Kindern war Nebrida in Gedanken und wird es auch in den kommenden Tagen intensiv sein. Denn Weihnachten müssen sie diesmal jeweils ohneeinander auskommen. „Ich bin das erste Mal über Weihnachten in London. Ich bin glücklich“, sagte der Darts-Profi mit dem Spitznamen „Pow“. Die Familie wird jedoch auf den Philippinen bleiben: „Meine Familie ist weit weg, aber das ist mein Job.“