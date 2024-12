Darts-WM 2025: Florian Hempel gewinnt sein Auftaktmatch eindrucksvoll

Florian Hempel steht in der zweiten Runde der Darts-WM. In seinem Auftaktspiel behält er nach einer kurzen Schwächephase die Nerven und bezwingt Jeffrey de Zwaan.

Florian Hempel hat sich in seinem Auftaktspiel der Darts-WM sehr stark präsentiert und gegen Jeffrey de Zwaan mit 3:1 in den Sätzen gewonnen.

Schnelles Break im zweiten Satz

Im dritten Satz verpasste er drei Darts auf die Doppel, was sein Gegner sofort ausnutzte. Mit einem 111er-Highfinish gegen die Darts verkürzte der Niederländer in den Sätzen.

Hempel entschuldigt sich für Malheur

„Für mich ist es eine unangenehme Situation. Ich habe mich nicht nur einmal bei ihm entschuldigt. Der Dart bleibt stecken, ich bleibe hängen, bin auch einen Schritt zu schnell. Dann lass ich den Dart fallen. Ich stehe auf 40, er auf 170 in einer sehr geilen Phase der Partie“, sagte er: „Es hat mir unfassbar wehgetan und auch leidgetan. Aus Sicht, dass ich ihn gestört habe, gehört ihm auch das 111er Leg zurecht. Es war nicht unfair, es war ein Versehen. Es darf eigentlich nicht passieren. Wir werfen tausende Darts am Tag und wir kriegen die Dinger immer rausgezogen und in so einer Situation passiert das.“