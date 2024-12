Darts-WM 2025: Gegen alle Widerstände! Darts-Star trotzt seiner Erkrankung

Christian Kist brüllte den begeisterten Fans im Londoner Ally Pally seine Freude entgegen, dann holte er sich mit verschmitztem Lächeln die Glückwünsche von Gegner Madars Razma ab. Sein Neun-Darter bei der WM, auf der größten Bühne dieses Sports, es war der wohl emotionalste Moment in Kists Karriere. Und eine Genugtuung auf einem Weg voller Widrigkeiten.

„Großartig“ sei das gewesen, „ich habe es wirklich genossen“, sagte Kist später, und musste sich nach einem denkwürdigen Abend doch grämen. Denn sein perfektes Leg zum Ende des ersten Satzes, der 15. Neun-Darter in der WM-Geschichte, wird für den 38-Jährigen definitiv das einzige im laufenden Turnier bleiben. Mit 1:3-Sätzen verlor der Niederländer die Erstrundenpartie noch gegen seinen fokussierten lettischen Gegner.

Trotz Krankheit BDO-Weltmeister

Dass der Mann mit dem Spitznamen „The Lipstick“ (der Lippenstift) aber überhaupt derartige Darts-Dramen auf höchstem Niveau inszeniert, ist alles andere als selbstverständlich. Denn seit vielen Jahren leidet Kist an einer Gichterkrankung.

In jungen Jahren hat er deshalb seinen Job als Bauarbeiter verloren - nur sein Talent für den Dartssport bewahrte Kist vor Schlimmerem. Als Qualifikant gewann er in einer Phase guter körperlicher Verfassung 2012 völlig überraschend den Weltmeistertitel beim inzwischen inaktiven BDO-Verband. Danach startete er seine Karriere in der PDC.