Darts-WM 2025: "Ich verstehe nicht, warum die Fans mich feiern"

Benjamin Zügner , Stefan Junold 19.12.2024 • 10:20 Uhr Ricky Evans übersteht eine Nervenschlacht im Ally Pally – und spielt sich einmal mehr in die Herzen der Fans. Doch das Verhältnis des schnellsten Dartspielers der Welt zu den grölenden Massen ist gespalten.

„Merry Christmas everyone“ dröhnte in London bereits sechs Tage vor Heiligabend aus den Boxen der West Hall des Alexandra Palace. Ricky Evans lief bei seinem 3:2-Erstrundensieg am Mittwochabend über Gordon Mathers zudem in seinem traditionellen blauen Shirt ein, auf dem er neben einem Schneemann selbst als Weihnachtsmann auftritt.

Den perfekten Auftritt rundete eine Brille im rot-weißen Weihnachtslook ab, die Fans im Ally Pally verwandelten sich kurzzeitig in einen Vorweihnachts-Chor. Dass Ricky Evans rund eine Stunde später nach einem nervenaufreibenden Match auf der Pressekonferenz ein paar Räume weiter saß und Folgendes von sich gab, überrascht da schon sehr: „Warum feiern sie mich? Ich habe bisher nichts gewonnen. Gar nichts. Ich verstehe es nicht. Es ist seltsam.“

Denn Evans gewann nicht nur seine Auftaktpartie, hat damit bereits 15.000 Pfund Preisgeld sicher – sondern spielt sich seit Jahren in die Herzen der Fans. Damit soll aber nun Schluss sein! „Ich will nicht ewig der Spieler mit dem tollen Walk-On sein, sondern endlich einen Titel gewinnen“, fügte der Spieler mit dem schnellsten Wurf der Tour an.

Darts-WM: Arsenal-Spiel bringt Evans raus

Dass das bisher auf der Pro Tour der PDC noch nicht geklappt hat, liegt womöglich vor allem an? Richtig, den Fans. So schilderte Evans einen Zwischenfall, der ihn bei seinem Auftaktmatch völlig aus dem Konzept gebracht habe: „Da waren ein paar Leute auf der linken Seite hinter meinem Tisch. Sie haben Arsenal im TV geschaut und sich darüber unterhalten. Ich habe gehört, dass Jesus einen Hattrick erzielt hat oder so ähnlich“, beschrieb er entgeistert: „Was ist da los? Ich höre diesen Leuten zu und konzentriere mich nicht auf das Dartspielen!“

Dass sich Evans im entscheidenden fünften Satz mit einer 60-prozentigen Doppelquote und zwei 180ern retten konnte, wollte er jedenfalls nicht als Argument für sich gelten lassen: „Ich hätte zwischendurch nicht gedacht, dass ich das gewinne. Ich überdenke so viel, was ich machen sollte und was nicht. Ich bin so ein Idiot. Ich muss so dumm wirken unter den anderen.“