Darts-WM 2025: MvG mit Mühe im Achtelfinale

MvG dreht auf

Der Niederländer kam im zweiten Satz im ersten Leg endgültig in der Partie an, als er 96 Punkte Rest über 20, D18, D18 checkte. Es folgte sein erster emotionaler Ausbruch in diesem Spiel. Beim Stand von 2:1 in den Legs nahm „MvG“ dann 129 Punkte vom Board, wodurch er in den Sätzen ausglich.